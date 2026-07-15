Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

María Pita con la Selección Española

A Coruña no falla en su cita en la plaza municipal, en la que cientos de aficionados disfrutan de los goles de la selección

Patricia G. Fraga
15/07/2026 00:50
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G. Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G.Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga
patricia gente viendo la seleccion española
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Francia
 
Patricia G. Fraga
1.
Aficionados en María Pita en el encuentro España - Bélgica
Quintana y Patricia G. Fraga

Lo más leído

Te puede interesar

Una dotación de Bomberos, esta mañana, en la calle Santo Tomás

Aparece en su casa de Mesoiro el cuerpo de un hombre del que no sabían nada desde hacía días
Esther Durán
Dos personas mayores se toman de la mano

El Gobierno aprueba destinar más de 904 millones para dependencia
Agencias
La princesa, en su intervención de este martes en la entrega de premios

Los Princesa de Girona cierran su velada con las palabras más personales de Leonor de Borbón
EFE
Dos sanitarios atienden a una menor en una consulta

El plan de salud mental tendrá líneas específicas para la infancia
EP