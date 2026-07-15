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Homenaje al sacerdote Antonio Rodríguez en la parroquia de Los Rosales

Los miembros de la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Los Rosales se reunieron para rendir homenaje al sacerdote Antonio Rodríguez González con motivo de su ochenta aniversario. A la celebración se unieron miembros de las parroquias de Nuestra Señora del Socorro (Labañou), San Pedro de Visma y San Pío X y San Roque (Esclavas). Los actos comenzaron con la plantación de un olivo y concluyeron con una comida en A Peneira.

Redacción
15/07/2026 23:11
1.
Manolo y Pili
1.
Manoli, María Engracia y Amalia
1.
Lito, Cholo y Chelo
1.
Julia y Misuca
1.
José, Martín y Cristina
1.
José Luis, Chus y Yolanda
1.
Fina y Ana
1.
Fernanda, María Fernanda, Merche y Carmen
1.
Elena, Chelo y Manuela
1.
Daniel, Ana María, Paco y Miguel
1.
Charo, Manuel, Gelines y Luisa
1.
Carmen, Pepe y José Luis
1.
Carlos, Alfredo y Conchi
1.
Avelino, Laura, Pilar y Luis
1.
Avelina, Juani y Carmela
1.
Anuncia, Carmen y Pepe
1.
Antonio, Paula y Covadonga
1.
Antonio, Leopoldo y Soledad
1.
Ángeles, Pilar y Carmen
1.
Ana, Chenxi, Elena y Leopoldo
1.
Ana y Esperanza
1.
América, Antonio y Pilar
1.
Victoriano, Enrique y María José
1.
Víctor, Manuel y Gema
1.
Vicky, Genoveva y Maralis
1.
Sofía, Inés y Merce
1.
Rial, Mary y Maricarmen
1.
Pili, Javi, José Luis y Mariluz
1.
Perfecto, María Losada y María
1.
Pastor y Araceli
1.
Nina y Clara
1.
Mercedes, Marisa, Ángel y Ángeles
1.
Marta, Celia y Puri
1.
Maricarmen, José Ignacio, María del Rosario y Carmen
1.
María Jesús, Alfonso, Santiago y Severino
1.
Manuel, Carmen y Mercedes

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