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Las fotos de la VIII edición de la Romería Anual de Alternativa dos Veciños

Quintana
Quintana
12/07/2026 10:52
Más de 1400 personas disfrutaron de una jornada de convivencia en la Finca Tenreiro
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VIII edición de la Romería Anual de Alternativa dos Veciños
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