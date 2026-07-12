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Las imágenes de la expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Participantes en la recreación
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Participantes en la recreación histórica
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Participantes en la recreación histórica
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Participantes en la recreación histórica
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Momento de la jornada
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Vecinos participantes
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Vecinos participantes
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Expulsión de los leprosos
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Expulsión de los leprosos
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Expulsión de los leprosos
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Expulsión de los leprosos
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Momento de la expulsión de los leprosos en Betanzos
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Momento de la expulsión de los leprosos en Betanzos
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Momento de la expulsión de los leprosos en Betanzos
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Momento de la expulsión de los leprosos en Betanzos
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Momento de la expulsión de los leprosos en Betanzos
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Participantes en la recreación
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Músicos durante el evento
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Participantes en la recreación
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Participantes en la recreación
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Recreación en las calles del casco histórico betanceiro
PATRICIA G. FRAGA
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Expulsión de los leprosos en la Feira Franca Medieval de Betanzos 2026
Recreación en las calles del casco histórico betanceiro
PATRICIA G. FRAGA