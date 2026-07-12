Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

El Día de la Familia de Abegondo, en fotos

Patricia G. Fraga
12/07/2026 19:51
Comensales en el evento
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Comensales en el evento
PATRICIA G. FRAGA
Participantes en el evento
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Participantes en el evento
PATRICIA G. FRAGA
Comensales en el evento
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Comensales en el evento
PATRICIA G. FRAGA
Comensales en el evento
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Comensales en el evento
PATRICIA G. FRAGA
Comensales en el evento
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Comensales en el evento
PATRICIA G. FRAGA
Asistentes a la fiesta
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Asistentes a la fiesta
PATRICIA G. FRAGA
Asistentes a la fiesta
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Asistentes a la fiesta
PATRICIA G. FRAGA
Asistentes a la fiesta
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Asistentes a la fiesta
PATRICIA G. FRAGA
Asistentes a la fiesta
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Asistentes a la fiesta
PATRICIA G. FRAGA
Ambiente de la jornada
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Ambiente de la jornada
PATRICIA G. FRAGA
Ambiente de la jornada
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Ambiente de la jornada
PATRICIA G. FRAGA
Ambiente de la jornada
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Ambiente de la jornada
PATRICIA G. FRAGA
Ambiente de la jornada
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Ambiente de la jornada
PATRICIA G. FRAGA
Participantes en el evento
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Participantes en el evento
PATRICIA G. FRAGA
Participantes en el evento
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Participantes en el evento
PATRICIA G. FRAGA
Reparto de churrasco
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Reparto de churrasco
PATRICIA G. FRAGA
Participantes en el evento
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Participantes en el evento
CEDIDA
Participantes en el evento
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Participantes en el evento
CEDIDA
Momentos de la fiesta
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Momentos de la fiesta
CEDIDA
Momentos de la fiesta
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Momentos de la fiesta
CEDIDA
FOTO ABEGONDO- Dia da Familia 6
1.
FOTO ABEGONDO- Dia da Familia 6
FOTO ABEGONDO- Dia da Familia 6
FOTO ABEGONDO- Dia Familia 2
1.
Día de la Familia en Abegondo
Gaiteiros
CEDIDA
Multitudinaria comida popular
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Multitudinaria comida popular
CEDIDA
Intervención del alcalde, José Antonio Santiso
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Intervención del alcalde, José Antonio Santiso
CEDIDA
Ambiente en la piscina de Beche
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Ambiente en la piscina de Beche
CEDIDA
FOTO ABEGONDO- Dia Familia 5
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
FOTO ABEGONDO- Dia Familia 5
CEDIDA

Lo más leído

Te puede interesar

El ideal gallego

Procesiones marítimas, sardiñadas y mucha verbena: las fiestas del Carmen llenan la agenda del área
Noelia Díaz
Participantes en los campamentos

Culleredo cierra sus campamentos juveniles con la práctica de 50 modalidades deportivas
Noelia Díaz
Grupos en el Día da Familia

El Día de la Familia de Abegondo reúne a 2.000 personas en Beche
Noelia Díaz
Marcha por la esclerosis múltiple de Culleredo

Deporte y solidaridad se dan la mano en la marcha por la esclerosis múltiple de Culleredo
Redacción