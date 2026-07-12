Galerías
El Día de la Familia de Abegondo, en fotos
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Comensales en el evento
PATRICIA G. FRAGA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Participantes en el evento
PATRICIA G. FRAGA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Comensales en el evento
PATRICIA G. FRAGA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Comensales en el evento
PATRICIA G. FRAGA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Comensales en el evento
PATRICIA G. FRAGA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Asistentes a la fiesta
PATRICIA G. FRAGA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Asistentes a la fiesta
PATRICIA G. FRAGA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Asistentes a la fiesta
PATRICIA G. FRAGA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Asistentes a la fiesta
PATRICIA G. FRAGA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Ambiente de la jornada
PATRICIA G. FRAGA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Ambiente de la jornada
PATRICIA G. FRAGA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Ambiente de la jornada
PATRICIA G. FRAGA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Ambiente de la jornada
PATRICIA G. FRAGA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Participantes en el evento
PATRICIA G. FRAGA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Participantes en el evento
PATRICIA G. FRAGA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Reparto de churrasco
PATRICIA G. FRAGA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Participantes en el evento
CEDIDA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Participantes en el evento
CEDIDA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Momentos de la fiesta
CEDIDA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Momentos de la fiesta
CEDIDA
1.
FOTO ABEGONDO- Dia da Familia 6
FOTO ABEGONDO- Dia da Familia 6
1.
Día de la Familia en Abegondo
Gaiteiros
CEDIDA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Multitudinaria comida popular
CEDIDA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Intervención del alcalde, José Antonio Santiso
CEDIDA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
Ambiente en la piscina de Beche
CEDIDA
1.
Día de la Familia Abegondo 2026
FOTO ABEGONDO- Dia Familia 5
CEDIDA