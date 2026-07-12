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Así son las vistas desde el 'Helimer' de Salvamento Marítimo

Javier Corominas
12/07/2026 04:15
Oscuridad y 'Helimer'
1.
La actividad del 'Helimer', en fotos
Una intervención del helicóptero
Javier Corominas
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La actividad del 'Helimer', en fotos
Los ‘Helimer’ en el hangar del Aeropuerto Internacional de A Coruña
Javier Corominas
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La actividad del 'Helimer', en fotos
Rescate nocturno en la zona de la Torre de Hércules
Javier Corominas
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La actividad del 'Helimer', en fotos
Un piloto saluda desde dentro de uno de los helicópteros
Javier Corominas
Imágenes del 'Helimer' y sus tripulantes en distintas prácticas
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La actividad del 'Helimer', en fotos
Vista desde el agua de una práctica de rescate
Javier Corominas
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La actividad del 'Helimer', en fotos
Vista aérea de las unidades de Salvamento Maritimo ‘Maria Pita’ y ‘Salvamar Betelguase’
Javier Corominas
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La actividad del 'Helimer', en fotos
El helicóptero, durante una operación de noche con la Torre de Hércules al lado
Javier Corominas
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La actividad del 'Helimer', en fotos
Tripulación del ‘Helimer’ con su comandante y jefe de base, Fernando Rivera (tercero por la izquierda), y Pereira (primero por la derecha)
Javier Corominas
Imágenes del 'Helimer' y sus tripulantes en distintas prácticas
1.
La actividad del 'Helimer', en fotos
Vista de la ciudad desde el 'Helimer'
Javier Corominas

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