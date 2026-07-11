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Las mejores imágenes de la jornada en Casas Novas
Una sesión en Casas Novas marcada por el calor en la que se echó de menos a Amancio
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Cientos de aficionados y numerosos rostros conocidos disfrutaron del concurso durante toda la tarde
Quintana
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Cientos de aficionados y numerosos rostros conocidos disfrutaron del concurso durante toda la tarde
Quintana
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