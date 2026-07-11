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La Feria Franca Medieval de Betanzos, en imágenes

Redacción
11/07/2026 10:37
La emoción de una despedida inaugura la Feira Franca Medieval de Betanzos
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Feria Franca Medieval de Betanzos
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