Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Las fotos de la recepción a las mejores notas de la PAU en A Coruña

Redacción
10/07/2026 16:54
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
1.
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
Cedida

Lo más leído

Te puede interesar

La alcladesa, Inés Rey, y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, firman un convenio para la OSG

La diputación invierte en la Sinfónica 1,6 millones de euros
Abel Peña
La escritora gallega pionera del feminismo Emilia Pardo Bazán

La Xunta distingue con la Medalla Emilia Pardo Bazán Salud Mental La Marina, a la jueza María Josefa Ruiz Tovar y a las pioneras del fútbol de Crendes
Redacción
Un momento de la puja de este viernes en el CIAM

Una rubia gallega gestante, la estrella de la puja de vacuno en el CIAM de Abegondo
Noelia Díaz
Zona vallada en Vilaboa

Culleredo refuerza el turno nocturno de Policía Local con motivo de las fiestas de Vilaboa
Redacción