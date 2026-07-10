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Las fotos de la recepción a las mejores notas de la PAU en A Coruña
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La alcaldesa, Inés Rey, recibe a los alumnos con los mejores expedientes de las pruebas PAU
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