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El desahucio de una vecina de Monelos, en imágenes

Javier Alborés
10/07/2026 10:10
Alrededor de 70 personas se han concentrado en la mañana de este jueves frente al número 4 de la calle Vicente Aleixandre, en el barrio coruñés de Monelos, para protestar contra el desalojo de una madre refugiada ucraniana con cuatro hijos
1.
Suspendido a última hora el desahucio de una vecina de Monelos y sus cuatro hijos
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