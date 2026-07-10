El desahucio de una vecina de Monelos, en imágenes

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Suspendido a última hora el desahucio de una vecina de Monelos y sus cuatro hijos

Alrededor de 70 personas se han concentrado en la mañana de este jueves frente al número 4 de la calle Vicente Aleixandre, en el barrio coruñés de Monelos, para protestar contra el desalojo de una madre refugiada ucraniana con cuatro hijos

Javier Alborés