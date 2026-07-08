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las imágenes de la reapertura del mercado Municipal de Betanzos

Tras casi tres años de obras, aplazamientos, cambios y dos concursos desiertos, el Mercado de Betanzos abre sus puertas

Patricia G. Fraga
08/07/2026 00:06
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