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las imágenes de la reapertura del mercado Municipal de Betanzos
Tras casi tres años de obras, aplazamientos, cambios y dos concursos desiertos, el Mercado de Betanzos abre sus puertas
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Mercado Municipal de Betanzos
Patricia G. Fraga
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