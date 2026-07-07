Valentina, la nueva estatua del Paseo Marítimo 

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Valentina: Un homenaje a los Golfiños en Riazor

El grupo de jubilados conocido como Los Golfiños que desde hace años se reúnen en Riazor para bañarse en la playa, recibió la mañana de este martes un homenaje: Valentina; una figura de bronce que desde el Paseo Marítimo invita a tomar un baño en el mar

German Barreiros