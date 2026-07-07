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Valentina, la nueva estatua del Paseo Marítimo 

Germán Barreiros
07/07/2026 15:58
El grupo de jubilados conocido como Los Golfiños que desde hace años se reúnen en Riazor para bañarse en la playa, recibió la mañana de este martes un homenaje: Valentina; una figura de bronce que desde el Paseo Marítimo invita a tomar un baño en el mar
1.
Valentina: Un homenaje a los Golfiños en Riazor
El grupo de jubilados conocido como Los Golfiños que desde hace años se reúnen en Riazor para bañarse en la playa, recibió la mañana de este martes un homenaje: Valentina; una figura de bronce que desde el Paseo Marítimo invita a tomar un baño en el mar
German Barreiros
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Valentina: Un homenaje a los Golfiños en Riazor
El grupo de jubilados conocido como Los Golfiños que desde hace años se reúnen en Riazor para bañarse en la playa, recibió la mañana de este martes un homenaje: Valentina; una figura de bronce que desde el Paseo Marítimo invita a tomar un baño en el mar
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Valentina: Un homenaje a los Golfiños en Riazor
El grupo de jubilados conocido como Los Golfiños que desde hace años se reúnen en Riazor para bañarse en la playa, recibió la mañana de este martes un homenaje: Valentina; una figura de bronce que desde el Paseo Marítimo invita a tomar un baño en el mar
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Valentina: Un homenaje a los Golfiños en Riazor
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