Galerías
Encuentro de los miembros de la Asociación de jóvenes de Soñeiro, en fotos
Los integrantes de la Asociación de jóvenes de Soñeiro se reunieron en el restaurante El Pantano para celebrar un encuentro de confraternidad, diecinueve años después de la última xuntanza. Cerca de sesenta amigos asistieron a la comida, que esperan convertir en una tradición anual. Durante la sobremesa, los asistentes aprovecharon para recordar los mejores momentos y anécdotas compartidas a lo largo de los años
1.
Nito, Manuel Corgo y Alberto
1.
Julio, Joaquín, Luis y Antonio
1.
Manolo, Julio y Carregal
1.
Suso, Fran e Isidoro
1.
José Antonio, Andrés y Pepe
1.
Fraga, Miguel y Jaime
1.
David Pousada, David Castelo, Víctor e Iván
1.
Fafián y Pepe Varela
1.
Javier, Milucho y Román
1.
Manolo, Pepe y Edy
1.
Manuel, Tino, Ángel y Toñín
1.
Francisco, Fran y Cobecho
1.
José Antonio, Juan y Manolo
1.
Luis, Pibe y Suso
1.
Quique, Luis y Suso
1.
José, Alberto y Manolo
1.
José Manuel y Jose
1.
Moncho, Sergio y Ósca