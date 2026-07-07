Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Encuentro de los miembros de la Asociación de jóvenes de Soñeiro, en fotos

Los integrantes de la Asociación de jóvenes de Soñeiro se reunieron en el restaurante El Pantano para celebrar un encuentro de confraternidad, diecinueve años después de la última xuntanza. Cerca de sesenta amigos asistieron a la comida, que esperan convertir en una tradición anual. Durante la sobremesa, los asistentes aprovecharon para recordar los mejores momentos y anécdotas compartidas a lo largo de los años

Redacción
07/07/2026 21:20
1.
Nito, Manuel Corgo y Alberto
1.
Julio, Joaquín, Luis y Antonio
1.
Manolo, Julio y Carregal
1.
Suso, Fran e Isidoro
1.
José Antonio, Andrés y Pepe
1.
Fraga, Miguel y Jaime
1.
David Pousada, David Castelo, Víctor e Iván
1.
Fafián y Pepe Varela
1.
Javier, Milucho y Román
1.
Manolo, Pepe y Edy
1.
Manuel, Tino, Ángel y Toñín
1.
Francisco, Fran y Cobecho
1.
José Antonio, Juan y Manolo
1.
Luis, Pibe y Suso
1.
Quique, Luis y Suso
1.
José, Alberto y Manolo
1.
José Manuel y Jose
1.
Moncho, Sergio y Ósca

Lo más leído

Te puede interesar

+ copia

Los mensajes falsos más comunes sobre vacunas y lo que dice la ciencia
Info Veritas
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, durante un acto en Ávila

La presidenta del Supremo, sobre las críticas a jueces: "Debilita la utilidad de las instituciones"
Europa Press
Varias personas disfrutan en la playa de Riazor de una de las jornadas calurosas de este mes de julioDía de sol y calor en a CoruñaA Coruña se abona a los 30 grados y ya van cinco jornadas en un mes en las que se supera esta barreraPasadas las 14.20 horas la estación del Observatorio llegó a los 33,9, el segundo valor más alto de este 2026

El Ayuntamiento de A Coruña dotará la playa de Riazor de una caseta para bañistas
Julia Nóvoa
Cedida

O coruñés Xabier Díaz protagonizará a nova edición do Serán d’aquí
Julia Nóvoa