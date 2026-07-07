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En imágenes, la Junta General 2026 de Inditex
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE