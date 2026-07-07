Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

En imágenes, la Junta General 2026 de Inditex

Javier Alborés y Efe
07/07/2026 17:30
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
1.
Junta General de Accionistas de Inditex en Arteixo
La presidenta de Inditex, Marta Ortega, realizó este martes su tradicional balance anual. En su discurso destacó la importancia de que la empresa sea "cada día más Inditex que nunca"
Javier Alborés y EFE

Lo más leído

Te puede interesar

UN grupo de rescatistas de la Cruz Roja Venezolana trabajando en La Guaira, tras el doble terremoto en Venezuela

Abanca entrega 235.000 euros a Cruz Roja Venezolana para apoyar la respuesta humanitaria
Redacción
El ideal gallego

El nuevo canal de TDT 'La Séptima' inicia sus emisiones el próximo 5 de noviembre
Europa Press
Reparación de caminos en Curtis

Curtis inicia a reparación de varios camiños con máis de 142.000 euros de inversión
Redacción
Audiencia Provincial de A Coruña

Aprobada la creación de 19 nuevas plazas de jueces y siete de fiscales en Galicia
Europa Press