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Orro exalta a su 'polo pedrosiano'

Quintana
Quintana
05/07/2026 14:16
Orro, en Culleredo, celebró la jornada de exaltación de este plato
1.
Fiesta del Polo Pedrosiano
Orro, en Culleredo, celebró la jornada de exaltación de este plato
Quintana
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Fiesta del Polo Pedrosiano
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