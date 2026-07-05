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Orro exalta a su 'polo pedrosiano'
1.
Fiesta del Polo Pedrosiano
Orro, en Culleredo, celebró la jornada de exaltación de este plato
Quintana
1.
Fiesta del Polo Pedrosiano
Orro, en Culleredo, celebró la jornada de exaltación de este plato
Quintana
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Fiesta del Polo Pedrosiano
Orro, en Culleredo, celebró la jornada de exaltación de este plato
Quintana
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Fiesta del Polo Pedrosiano
Orro, en Culleredo, celebró la jornada de exaltación de este plato
Quintana
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Fiesta del Polo Pedrosiano
Orro, en Culleredo, celebró la jornada de exaltación de este plato
Quintana
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Fiesta del Polo Pedrosiano
Orro, en Culleredo, celebró la jornada de exaltación de este plato
Quintana
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Fiesta del Polo Pedrosiano
Orro, en Culleredo, celebró la jornada de exaltación de este plato
Quintana
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Fiesta del Polo Pedrosiano
Orro, en Culleredo, celebró la jornada de exaltación de este plato
Quintana
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Fiesta del Polo Pedrosiano
Orro, en Culleredo, celebró la jornada de exaltación de este plato
Quintana