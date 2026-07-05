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Los otros protagonistas de la Casa de los Peces de A Coruña, en imágenes

Germán Barreiros
05/07/2026 06:45
Tras la muerte del tiburón Gastón, la Casa de los Peces de A Coruña se queda un poco 'huérfana', pero la gran cantidad de peces, cefalópodos o focas que habitan en el recinto lo seguirán llenando de conocimiento y diversión
1.
Los protagonistas del Aquarium Finisterrae
Tras la muerte del tiburón Gastón, la Casa de los Peces de A Coruña se queda un poco 'huérfana', pero la gran cantidad de peces, cefalópodos o focas que habitan en el recinto lo seguirán llenando de conocimiento y diversión
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Tras la muerte del tiburón Gastón, la Casa de los Peces de A Coruña se queda un poco 'huérfana', pero la gran cantidad de peces, cefalópodos o focas que habitan en el recinto lo seguirán llenando de conocimiento y diversión
Germán Barreiros
Tras la muerte del tiburón Gastón, la Casa de los Peces de A Coruña se queda un poco 'huérfana', pero la gran cantidad de peces, cefalópodos o focas que habitan en el recinto lo seguirán llenando de conocimiento y diversión
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Los protagonistas del Aquarium Finisterrae
Tras la muerte del tiburón Gastón, la Casa de los Peces de A Coruña se queda un poco 'huérfana', pero la gran cantidad de peces, cefalópodos o focas que habitan en el recinto lo seguirán llenando de conocimiento y diversión
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Tras la muerte del tiburón Gastón, la Casa de los Peces de A Coruña se queda un poco 'huérfana', pero la gran cantidad de peces, cefalópodos o focas que habitan en el recinto lo seguirán llenando de conocimiento y diversión
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