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Los otros protagonistas de la Casa de los Peces de A Coruña, en imágenes
1.
Los protagonistas del Aquarium Finisterrae
Tras la muerte del tiburón Gastón, la Casa de los Peces de A Coruña se queda un poco 'huérfana', pero la gran cantidad de peces, cefalópodos o focas que habitan en el recinto lo seguirán llenando de conocimiento y diversión
Germán Barreiros
1.
Los protagonistas del Aquarium Finisterrae
Tras la muerte del tiburón Gastón, la Casa de los Peces de A Coruña se queda un poco 'huérfana', pero la gran cantidad de peces, cefalópodos o focas que habitan en el recinto lo seguirán llenando de conocimiento y diversión
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Tras la muerte del tiburón Gastón, la Casa de los Peces de A Coruña se queda un poco 'huérfana', pero la gran cantidad de peces, cefalópodos o focas que habitan en el recinto lo seguirán llenando de conocimiento y diversión
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