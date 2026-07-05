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La fiesta de fin de actividades de los vecinos de Meirás, en fotos

Redacción
05/07/2026 12:53
La Asociación de Vecinos organizó una comida y una exposición para mostrar todo lo que han hecho durante el curso los participantes en los diferentes talleres
1.
Las imágenes de la fiesta de fin de actividades de los vecinos de Meirás
La Asociación de Vecinos organizó una comida y una exposición para mostrar todo lo que han hecho durante el curso los participantes en los diferentes talleres
Asociación de Vecinos de Meirás
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