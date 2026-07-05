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El Atlantic Pride, en fotos

Germán Barreiros
05/07/2026 22:18
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros
Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
1.
Séptima edición del Atlantic Pride en A Coruña
Con la presentación de la cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.
German Barreiros

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Con la presentación de La cantante, DJ y drag queen Kika Lorace, una de las grandes referentes de la escena Lgtbi estatal gracias a su estilo reivindicativo, comenzó el festival, este domingo, al más puro estilo Raphael.

El Atlantic Pride comienza en A Coruña al más puro estilo Raphael
Julia Nóvoa