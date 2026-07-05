Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

El álbum del tórrido fin de semana de A Coruña por encima de 30 grados

Quintana
Quintana, Patricia G. Fraga y Germán Barreiros
05/07/2026 13:18
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Germán Barreiros
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Germán Barreiros
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Germán Barreiros
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Germán Barreiros
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Germán Barreiros
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Germán Barreiros
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Germán Barreiros
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Germán Barreiros
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Germán Barreiros
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Germán Barreiros
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Germán Barreiros
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Germán Barreiros
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Patricia G. Fraga
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
1.
Fin de semana tórrido en A Coruña
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Quintana

Lo más leído

Te puede interesar

Reunión del Comité de Barrios, con Miguel Lorenzo en el centro

Miguel Lorenzo agradece el compromiso de los Comités de Barrio del PP para multiplicar la presencia en la calle
Redacción
Cabanills 14361075

A Coruña avanza con la implantación del programa de emprendimiento local en la Sagrada Familia y Os Mallos
Redacción
Diego Carbajosa (Talento Grupo Internacional) y Daniel Bianchi (Carnimad)

La solución de la coruñesa Talento y Carnimad para la crisis de personal en el sector cárnico español
Iván Aguiar
Obras de Antonio Rios y Cerca

De antiguo 'leira park' a la nueva área de ocio de O Castrillón
Redacción