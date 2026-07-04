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Fiestas del Rosario en Dorneda

Germán Barreiros
04/07/2026 11:01
La celebración en Dorneda empezó con una degustación de langostinos para coger fuerzas de cara a un fin de semana de mucha actividad
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Fiestas del Rosario en Dorneda
La celebración en Dorneda empezó con una degustación de langostinos para coger fuerzas de cara a un fin de semana de mucha actividad
Germán Barreiros
La celebración en Dorneda empezó con una degustación de langostinos para coger fuerzas de cara a un fin de semana de mucha actividad
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Fiestas del Rosario en Dorneda
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