Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Búscate en las fotos de la Romaría da Estrela

Quintana
Quintana
04/07/2026 21:14
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana

Lo más leído

Te puede interesar

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante su visita a la residencia de mayores José Otero el pasado mes de febrero

La Xunta pone en valor el Carné +65 y la Tarjeta Bienvenidas por ser "referentes" de apoyo a familias y mayores
Europa Press
Feijóo saluda a sus simpatizantes durante la romería de O Pino

Feijóo presentará el sábado 18 de julio los candidatos a las municipales
Europa Press
Representantes políticos en la Feira do Branco Lexítimo

Formoso promete en Paderne su apoyo a la reivindicación del Branco Lexítimo
Fran Moar
Un momento del Atlantic Pride 2025, en Méndez Núñez

A Coruña vuelve a lucir orgullosa este domingo, con la séptima edición del Atlantic Pride
Redacción