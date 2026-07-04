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Búscate en las fotos de la Romaría da Estrela
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
1.
La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
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La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
La comida popular y la misa cantada fueron las estrellas de la romería que comenzó la noche del viernes 03 de julio con una sariñada-churrascada
Quintana
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La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
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Quintana
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La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
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La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
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La Romaría da Estrela de Monteagudo-Corteo, en Arteixo
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