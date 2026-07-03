Galerías
Las imágenes de la vida de Gastón en el Aquarium de A Coruña
1.
El fiero aspecto de Gastón
El tiburón imponía por su tamaño y su rictus serio
Archivo El Ideal Gallego
1.
El fiero aspecto de Gastón
El tiburón imponía por su tamaño y su rictus serio
Archivo El Ideal Gallego
1.
Gastón nadando en su tanque
El tiburón nadaba como el rey de la sala en medio de cientos de peces
Archivo El Ideal Gallego
1.
Gastón, en la cámara de muchos
Primero en cámaras de fotos analógicas, luego en digitales, pero muchos inmortalizaron el nado de Gastón en la sala Nautilus
Pedro Puig
1.
Expectación
El público de la Casa de los Peces tenía en Gastón uno de sus grandes objetivos
Pedro Puig
1.
Gastón, en 2020
El tiburón pronto se convirtió en la estrella del acuario
Pedro Puig
1.
Fotograma del momento en el que Gastón devoró un pargo de nueve kilos
En noviembre de 2018 el tiburón sacó a relucir su instinto depredador
Archivo El Ideal Gallego