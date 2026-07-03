Galerías
En imágenes, la piscina marítima y La Potera en O Parrote
1.
Apertura de la piscina marina y la escuela de deportes náuticos en O Parrote
Este viernes se abrió al público la piscina marina de O Parrote y se inauguró La Potera, un centro de servicios equipado para complementar las actividades que pueden desarrollarse en la plataforma de baño.
Quintana
1.
Apertura de la piscina marina y la escuela de deportes náuticos en O Parrote
Este viernes se abrió al público la piscina marina de O Parrote y se inauguró La Potera, un centro de servicios equipado para complementar las actividades que pueden desarrollarse en la plataforma de baño.
Quintana
1.
La piscina de O Parrote, durante los trabajos de limpieza
La piscina de O Parrote, durante los trabajos de limpieza
Quintana
1.
Apertura de la piscina marina y la escuela de deportes náuticos en O Parrote
Este viernes se abrió al público la piscina marina de O Parrote y se inauguró La Potera, un centro de servicios equipado para complementar las actividades que pueden desarrollarse en la plataforma de baño.
Quintana
1.
Apertura de la piscina marina y la escuela de deportes náuticos en O Parrote
Este viernes se abrió al público la piscina marina de O Parrote y se inauguró La Potera, un centro de servicios equipado para complementar las actividades que pueden desarrollarse en la plataforma de baño.
Quintana
1.
Plataforma flotante de O Parrote
Plataforma flotante de O Parrote
Quintana
1.
Apertura de la piscina marina y la escuela de deportes náuticos en O Parrote
Este viernes se abrió al público la piscina marina de O Parrote y se inauguró La Potera, un centro de servicios equipado para complementar las actividades que pueden desarrollarse en la plataforma de baño.
Quintana
1.
Apertura de la piscina marina y la escuela de deportes náuticos en O Parrote
Este viernes se abrió al público la piscina marina de O Parrote y se inauguró La Potera, un centro de servicios equipado para complementar las actividades que pueden desarrollarse en la plataforma de baño.
Quintana
1.
Apertura de la piscina marina y la escuela de deportes náuticos en O Parrote
Este viernes se abrió al público la piscina marina de O Parrote y se inauguró La Potera, un centro de servicios equipado para complementar las actividades que pueden desarrollarse en la plataforma de baño.
Quintana
1.
Apertura de la piscina marina y la escuela de deportes náuticos en O Parrote
Este viernes se abrió al público la piscina marina de O Parrote y se inauguró La Potera, un centro de servicios equipado para complementar las actividades que pueden desarrollarse en la plataforma de baño.
Quintana
1.
Apertura de la piscina marina y la escuela de deportes náuticos en O Parrote
Este viernes se abrió al público la piscina marina de O Parrote y se inauguró La Potera, un centro de servicios equipado para complementar las actividades que pueden desarrollarse en la plataforma de baño.
Quintana