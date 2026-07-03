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En imágenes, la piscina marítima y La Potera en O Parrote 

Quintana
Quintana
03/07/2026 19:42
Este viernes se abrió al público la piscina marina de O Parrote y se inauguró La Potera, un centro de servicios equipado para complementar las actividades que pueden desarrollarse en la plataforma de baño.
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Apertura de la piscina marina y la escuela de deportes náuticos en O Parrote
Este viernes se abrió al público la piscina marina de O Parrote y se inauguró La Potera, un centro de servicios equipado para complementar las actividades que pueden desarrollarse en la plataforma de baño.
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Apertura de la piscina marina y la escuela de deportes náuticos en O Parrote
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Quintana
La piscina de O Parrote, durante los trabajos de limpieza
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La piscina de O Parrote, durante los trabajos de limpieza
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Apertura de la piscina marina y la escuela de deportes náuticos en O Parrote
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Apertura de la piscina marina y la escuela de deportes náuticos en O Parrote
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Plataforma flotante de O Parrote
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Plataforma flotante de O Parrote
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