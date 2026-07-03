Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Así fue la sardiñada anual de Adaceco

Javier Alborés
03/07/2026 12:22
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés

Lo más leído

Te puede interesar

Tienda Arroupa de Cáritas en la calle Barcelona de A Coruña

Cáritas inaugura en A Coruña su nueva tienda Arroupa
Redacción
Paderne Platas y Formoso

La Diputación de A Coruña colaborará con más de 90.000 euros en el arreglo de una vía municipal en Paderne
Lucía Tenreiro
Camino del Cura

Comienzan las obras del camiño do cura en Los Rosales
Abel Peña
El ideal gallego

Estas son las fiestas del fin de semana en A Coruña y su área metropolitana
Noela Rey Méndez