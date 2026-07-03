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Así fue la sardiñada anual de Adaceco
1.
Sardiñada anual de Adaceco
Dano Cerebral A Coruña celebró este jueves una nueva edición de su tradicional sardiñada, una jornada de convivencia que reunió a profesionales, personas usuarias de la entidad y sus familias en un ambiente festivo
Javier Alborés
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