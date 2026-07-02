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Las imágenes del pregón de Lendoiro y Iago Iglesias en las fiestas de Monte Martelo
Augusto César Lendoiro acompañado de Iago Iglesias ejercieron de pregoneros en las fiestas de Monte Martelo.
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Lendoiro y Iago Loureiro pregoneros en las fiestas de Monte Martelo
Quintana
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Lendoiro y Iago Loureiro pregoneros en las fiestas de Monte Martelo
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Comienzan las fiestas de Monte Martelo el jueves 02 de julio
Video fiestas Monte Martelo
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Lendoiro y Iago Loureiro pregoneros en las fiestas de Monte Martelo
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Pregón Monte Martelo
Augusto César Lendoiro (primero a la izquierda) y el exfutbolista Iago Iglesias (segundo a la derecha) fueron los encargados de dar el pregón en la Fiesta de Monte Martelo
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