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Galerías

Las imágenes del Mercado Templario de O Burgo 

La feria recreativa medieval abre sus puertas y llena el paseo marítimo de vida, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos del verano en Culleredo.

Quintana
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01/07/2026 22:00
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Feria medieval en el Burgo
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