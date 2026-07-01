Galerías
Las imágenes del Mercado Templario de O Burgo
La feria recreativa medieval abre sus puertas y llena el paseo marítimo de vida, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos del verano en Culleredo.
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Feria medieval en el Burgo
Quintana
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