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En imágenes, la leyenda de Casio presenta su nuevo diseño
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A Coruña descubre el secreto de los relojes de Casio
El jefe de Investigación y Desarrollo (I+D) de G–SHOCK, Tatsuya Izaki, visita la ciudad para presentar el reloj modelo MRG-BF1000EB-1A. Izaki es considerado una leyenda, porque por sus manos han pasado más de 3.800 relojes de la famosa marca
Javier Alborés
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A Coruña descubre el secreto de los relojes de Casio
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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El jefe de Investigación y Desarrollo (I+D) de G–SHOCK, Tatsuya Izaki, visita la ciudad para presentar el reloj modelo MRG-BF1000EB-1A. Izaki es considerado una leyenda, porque por sus manos han pasado más de 3.800 relojes de la famosa marca
Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Antiguos propietarios y nuevos dueños de la cervecería Bremen, en O Temple
Antiguos propietarios y nuevos dueños de la cervecería Bremen, en la Costa da Tapia
JAVIER ALBORÉS
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés