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 En imágenes, la leyenda de Casio presenta su nuevo diseño 

Javier Alborés
01/07/2026 15:26
El jefe de Investigación y Desarrollo (I+D) de G–SHOCK, Tatsuya Izaki, visita la ciudad para presentar el reloj modelo MRG-BF1000EB-1A. Izaki es considerado una leyenda, porque por sus manos han pasado más de 3.800 relojes de la famosa marca
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