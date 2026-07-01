 En imágenes, la leyenda de Casio presenta su nuevo diseño 

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A Coruña descubre el secreto de los relojes de Casio

El jefe de Investigación y Desarrollo (I+D) de G–SHOCK, Tatsuya Izaki, visita la ciudad para presentar el reloj modelo MRG-BF1000EB-1A. Izaki es considerado una leyenda, porque por sus manos han pasado más de 3.800 relojes de la famosa marca

Javier Alborés