Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Celebración de la Feria de abril de la peña Amigos compartiendo amigos, en fotos

Los integrantes de la peña Amigos compartiendo amigos se reunieron en el restaurante La Marola del hotel Zenit para asistir a una comida y celebrar su particular Feria de Abril. Un total de ciento veinte comensales disfrutaron de un cocido y participaron en el sorteo de diferentes regalos. La jornada concluyó con un baile amenizado por Cristina Cachaldora que se prolongó hasta las ocho de la tarde.

Redacción
01/07/2026 21:24
1.
Ángeles, Araceli y Marisa
1.
Ángeles y Gerardo
1.
Ana, Florita, Isabel y Sara
1.
Alberto, Alberto, Fernando y Herme
1.
Xoan, Cristina y Flor
1.
Teresa, Rocío y Beatriz
1.
Rosa y Mayte
1.
Pedro, Remigio y Carmen
1.
Noly, Julia y Balbina
1.
Marisa, Carmen y Mercedes
1.
Manuel, Marisa, Mari y Rosina
1.
Luis y Hermitas
1.
Lupino y Rosa
1.
José Luis y Mayca
1.
Jorge, Rosa, María y Carlos
1.
Isabel, Sisa, Victoria y Asun
1.
galeria amigos compartiendo amigos38_18403146
1.
Nenuca, Ramón y José
1.
Ángeles y Beatriz
1.
 María José y Blanca
1.
 Carmen y Carmen
1.
Teresa, Pilar y Carmen
1.
Carmen, Lucha y Lucía
1.
Manolo, Ana y María José
1.
Inés, Florentina y Carmen
1.
María José y Felix
1.
Celso, Silvia y Verónica
1.
Isabel, Francisco y Carmen
1.
Marisa, Dolores y Ángel
1.
Laura y María
1.
Fernando, Marisol, Aurori y Nekene
1.
Encarna, Conchi y Encarna
1.
Carmen y Maribel
1.
Carlos, Javier y Eladio
1.
Ángeles, Eugenia y Pilar

Lo más leído

Te puede interesar

El ideal gallego

El alcalde de Culleredo ya se plantea ampliar a siete días el Mercado Templario
Fran Moar
Infoveritas comprueba que un video difundido no corresponde a los terremotoe de Venezuela del 24 de junio

Este vídeo antiguo de Turquía se vincula de manera errónea con el terremoto de Venezuela
Info Veritas
Yolanda Díaz posa con Xavier Ron durante su época como diputado en AGE

Condenan a un exdiputado de AGE a nueve años por pederastia
EP
El número 88 de San Andrés

La Xunta sorteará el 14 de julio los pisos de alquiler accesible de San Andrés, en A Coruña
Lara Fernández