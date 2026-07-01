Galerías
Celebración de la Feria de abril de la peña Amigos compartiendo amigos, en fotos
Los integrantes de la peña Amigos compartiendo amigos se reunieron en el restaurante La Marola del hotel Zenit para asistir a una comida y celebrar su particular Feria de Abril. Un total de ciento veinte comensales disfrutaron de un cocido y participaron en el sorteo de diferentes regalos. La jornada concluyó con un baile amenizado por Cristina Cachaldora que se prolongó hasta las ocho de la tarde.
1.
Ángeles, Araceli y Marisa
1.
Ángeles y Gerardo
1.
Ana, Florita, Isabel y Sara
1.
Alberto, Alberto, Fernando y Herme
1.
Xoan, Cristina y Flor
1.
Teresa, Rocío y Beatriz
1.
Rosa y Mayte
1.
Pedro, Remigio y Carmen
1.
Noly, Julia y Balbina
1.
Marisa, Carmen y Mercedes
1.
Manuel, Marisa, Mari y Rosina
1.
Luis y Hermitas
1.
Lupino y Rosa
1.
José Luis y Mayca
1.
Jorge, Rosa, María y Carlos
1.
Isabel, Sisa, Victoria y Asun
1.
galeria amigos compartiendo amigos38_18403146
1.
Nenuca, Ramón y José
1.
Ángeles y Beatriz
1.
María José y Blanca
1.
Carmen y Carmen
1.
Teresa, Pilar y Carmen
1.
Carmen, Lucha y Lucía
1.
Manolo, Ana y María José
1.
Inés, Florentina y Carmen
1.
María José y Felix
1.
Celso, Silvia y Verónica
1.
Isabel, Francisco y Carmen
1.
Marisa, Dolores y Ángel
1.
Laura y María
1.
Fernando, Marisol, Aurori y Nekene
1.
Encarna, Conchi y Encarna
1.
Carmen y Maribel
1.
Carlos, Javier y Eladio
1.
Ángeles, Eugenia y Pilar