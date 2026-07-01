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Así es por dentro el nuevo Balneario de Arteixo
1.
Instalaciones de la Casa de Baños del Balneario de Arteixo
La actuación permite recuperar el antiguo balneario, modernizando y ampliando el edificio existente, y adaptando la Casa de Baños a los nuevos tiempos con nuevos tratamientos y servicios orientados al uso ciudadano
Concello de Arteixo
1.
Instalaciones de la Casa de Baños del Balneario de Arteixo
La actuación permite recuperar el antiguo balneario, modernizando y ampliando el edificio existente, y adaptando la Casa de Baños a los nuevos tiempos con nuevos tratamientos y servicios orientados al uso ciudadano
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La actuación permite recuperar el antiguo balneario, modernizando y ampliando el edificio existente, y adaptando la Casa de Baños a los nuevos tiempos con nuevos tratamientos y servicios orientados al uso ciudadano
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