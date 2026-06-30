Mira las imágenes de la graduación más tierna de A Coruña 

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La graduación de la Escuela Infantil Luis Seoane con los mayores de la residencia Torrente Ballester
Como parte del programa 'Recuérdame' este martes 30 de junio los más pequeños de la Luis Seoane desfilaron de la mano de los veteranos de la Torrente Ballester durante su acto de grado
Javier Alborés
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La graduación de la Escuela Infantil Luis Seoane con los mayores de la residencia Torrente Ballester
Como parte del programa 'Recuérdame' este martes 30 de junio los más pequeños de la Luis Seoane desfilaron de la mano de los veteranos de la Torrente Ballester durante su acto de grado
Javier Alborés
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Como parte del programa 'Recuérdame' este martes 30 de junio los más pequeños de la Luis Seoane desfilaron de la mano de los veteranos de la Torrente Ballester durante su acto de grado
Javier Alborés
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Como parte del programa 'Recuérdame' este martes 30 de junio los más pequeños de la Luis Seoane desfilaron de la mano de los veteranos de la Torrente Ballester durante su acto de grado
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Como parte del programa 'Recuérdame' este martes 30 de junio los más pequeños de la Luis Seoane desfilaron de la mano de los veteranos de la Torrente Ballester durante su acto de grado
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Como parte del programa 'Recuérdame' este martes 30 de junio los más pequeños de la Luis Seoane desfilaron de la mano de los veteranos de la Torrente Ballester durante su acto de grado
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Como parte del programa 'Recuérdame' este martes 30 de junio los más pequeños de la Luis Seoane desfilaron de la mano de los veteranos de la Torrente Ballester durante su acto de grado
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Como parte del programa 'Recuérdame' este martes 30 de junio los más pequeños de la Luis Seoane desfilaron de la mano de los veteranos de la Torrente Ballester durante su acto de grado
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Como parte del programa 'Recuérdame' este martes 30 de junio los más pequeños de la Luis Seoane desfilaron de la mano de los veteranos de la Torrente Ballester durante su acto de grado
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Javier Alborés
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Alumnos y residentes, de la mano esta tarde en la escuela Luis Seoane
Alumnos y residentes, de la mano esta tarde en la escuela Luis Seoane
Javier Alborés