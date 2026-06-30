Mira las imágenes de la graduación más tierna de A Coruña 

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Javier Alborés
30/06/2026 18:16
Como parte del programa 'Recuérdame' este martes 30 de junio los más pequeños de la Luis Seoane desfilaron de la mano de los veteranos de la Torrente Ballester durante su acto de grado
1.
La graduación de la Escuela Infantil Luis Seoane con los mayores de la residencia Torrente Ballester
Como parte del programa 'Recuérdame' este martes 30 de junio los más pequeños de la Luis Seoane desfilaron de la mano de los veteranos de la Torrente Ballester durante su acto de grado
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