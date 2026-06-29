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Todas las imágenes del reto de la cucaña en las fiestas de Miño

Miño celebra su fiesta de San Pedro con su tradicional prueba de la cucaña, todo un reto de habilidad, en el que los ganadores reciben premios en metálico.

Carlota Blanco
29/06/2026 21:13
1.
Reto de la cucaña por la Fiesta de San Pedro en Miño
Carlota Blanco
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Reto de la cucaña por la Fiesta de San Pedro en Miño
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