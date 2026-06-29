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Churrascada para clausurar las Festas de Crendes, en fotos
San Pedro de Crendes despidió las celebraciones de verano con una misa solemne y procesión y, ya por la tarde, una churrascada y sardiñada, a la que añadieron pimientos y postre, y verbena fin de fiesta con Nueva Fuerza y Cinema
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros