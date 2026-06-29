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Galerías

Churrascada para clausurar las Festas de Crendes, en fotos

San Pedro de Crendes despidió las celebraciones de verano con una misa solemne y procesión y, ya por la tarde, una churrascada y sardiñada, a la que añadieron pimientos y postre, y verbena fin de fiesta con Nueva Fuerza y Cinema

Germán Barreiros
29/06/2026 22:59
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros
1.
Gran churrascada de Crendes
German Barreiros

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