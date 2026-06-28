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Las imágenes de la marcha por los derechos LGTBIQ+ en A Coruña
Alrededor de un millar de coruñeses salieron a la calle para, orgullosamente, reivindicar sus derechos y alzar la voz contra los delitos de odio.
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Manifestación del orgullo LGTBIQ+
Javier Albores
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