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Las imágenes de la marcha por los derechos LGTBIQ+ en A Coruña

Alrededor de un millar de coruñeses salieron a la calle para, orgullosamente, reivindicar sus derechos y alzar la voz contra los delitos de odio.

Javier Alborés
28/06/2026 22:30
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Manifestación del orgullo LGTBIQ+
Javier Albores
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