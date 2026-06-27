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Galerías

Las fotos de la exposición de Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo en la galería de arte La Marina

Una nueva exposición en la Galería de Arte La Marina–José Lorenzo reúne   una docena de obras de Urbano Lugrís y su hijo Lugrís Vadillo “poco exhibidas” y que “nunca han sido expuestas juntas”

Javier Alborés
27/06/2026 00:50
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores
1.
Muestra dedicada a Urbano Lugrís y Lugrís Vadillo
Javier Albores

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