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Las fiestas de San Pedro de Nós

Germán Barreiros
27/06/2026 15:16
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
1.
Fiestas de San Pedro de Nós
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
Germán Barreiros
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
1.
Fiestas de San Pedro de Nós
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
Germán Barreiros
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
1.
Fiestas de San Pedro de Nós
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
Germán Barreiros
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
1.
Fiestas de San Pedro de Nós
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
Germán Barreiros
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
1.
Fiestas de San Pedro de Nós
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
Germán Barreiros
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
1.
Fiestas de San Pedro de Nós
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
Germán Barreiros
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
1.
Fiestas de San Pedro de Nós
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
Germán Barreiros
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
1.
Fiestas de San Pedro de Nós
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
Germán Barreiros
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
1.
Fiestas de San Pedro de Nós
Una degustación de chorizos al vino abrió la edición 2026 de la celebración en la parroquia oleirense.
Germán Barreiros

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