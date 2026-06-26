Si estuviste en la fiesta de Os Mallos, búscate en la galería 

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La Festa dos Mallos
Tres días de fiesta celebra el barrio Os Mallos, con la particularidad este 2026 de que inauguran el paseo de Xentes dos Mallos y el himno de la localidad compuesto por Juan Pedre
Javier Alborés
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