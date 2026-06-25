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Visita de la conselleira de Medio Ambiente a Estrella Galicia
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
Carlota Blanco
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
Carlota Blanco
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
Carlota Blanco
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
Carlota Blanco
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
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Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
Carlota Blanco
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
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Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
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Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
Carlota Blanco
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
Carlota Blanco
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
Carlota Blanco
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
Carlota Blanco
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
Carlota Blanco
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
Carlota Blanco
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
Carlota Blanco
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
Carlota Blanco
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Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
Carlota Blanco
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Visita de Ángeles Vázquez (en el centro) a la fábrica de Estrella Galicia
Visita de Ángeles Vázquez (en el centro) a la fábrica de Estrella Galicia
Carlota Blanco