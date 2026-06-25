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Visita de la conselleira de Medio Ambiente a Estrella Galicia 

Carlota Blanco
25/06/2026 14:43
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
1.
La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
Carlota Blanco
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
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La conselleira de Medio Ambiente visitó Estrella Galicia
Ángeles Vázquez recorrió las instalaciones de la fábrica en el polígono industrial de Morás
Carlota Blanco
Visita de Ángeles Vázquez (en el centro) a la fábrica de Estrella Galicia
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Visita de Ángeles Vázquez (en el centro) a la fábrica de Estrella Galicia
Visita de Ángeles Vázquez (en el centro) a la fábrica de Estrella Galicia
Carlota Blanco

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