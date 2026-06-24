Galerías
Los rezagados del San Juan de A Coruña
La Policía local despejó la playa y el Paseo
1.
San Juan
Miles de jóvenes permanecieron en el Paseo hasta que fueron expulsados
CEDIDA
1.
San Juan
PXL_20260624_043134851.NIGHT.jpg
1.
San Juan
Miles de jóvenes permanecieron en el Paseo hasta que fueron expulsados
1.
San Juan
Miles de jóvenes permanecieron en el Paseo hasta que fueron expulsados
1.
San Juan
Miles de jóvenes permanecieron en el Paseo hasta que fueron expulsados
CEDIDA
1.
San Juan
Toneladas de basura se acumula en el Paseo y las playas
CEDIDA
1.
San Juan
Toneladas de basura se acumula en el Paseo y las playas
CEDIDA
1.
San Juan
Toneladas de basura se acumula en el Paseo y las playas
CEDIDA
1.
San Juan
Toneladas de basura se acumula en el Paseo y las playas
CEDIDA
1.
San Juan
Toneladas de basura se acumula en el Paseo y las playas
CEDIDA
1.
San Juan
Toneladas de basura se acumula en el Paseo y las playas
CEDIDA
1.
San Juan
Toneladas de basura se acumula en el Paseo y las playas
CEDIDA