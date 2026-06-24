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Los rezagados del San Juan de A Coruña

La Policía local despejó la playa y el Paseo

Redacción
24/06/2026 08:41
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San Juan
Miles de jóvenes permanecieron en el Paseo hasta que fueron expulsados
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Miles de jóvenes permanecieron en el Paseo hasta que fueron expulsados
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Miles de jóvenes permanecieron en el Paseo hasta que fueron expulsados
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Toneladas de basura se acumula en el Paseo y las playas
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Toneladas de basura se acumula en el Paseo y las playas
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