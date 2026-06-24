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Los cruceristas toman A Coruña tras la noche de San Juan
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Más de 6.000 pasajeros desembarcan en la ciudad
Javier Alborés
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