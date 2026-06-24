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Así fue la granizada de San Juan 

Quintana
Quintana y Carlota Blanco
24/06/2026 21:43
Los coruñeses tuvieron que buscar refugio en la tarde de San Juan al ser sorprendidos por una intensa granizada
1.
La granizada de San Juan, en imágenes
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