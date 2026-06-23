Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Las mejores imágenes de la fiesta de San Juan

Quintana
Quintana
23/06/2026 18:23
L82A0930 (1).JPG
1.
Las mejores imágenes de la fiesta de San Juan
La falla de Riazor ya está completa: el Palacio Municipal, el Millennium, la Torre de Hércules y el eclipse
German Barreiros
IMG_4293
1.
Las mejores imágenes de la fiesta de San Juan
Hoguera de la torre de Hércules en el barrio Las Flores
Guillermo Parga
Hoguera de la Torre de Hércules en el Barrio de las Flores
1.
Las mejores imágenes de la fiesta de San Juan
Hoguera de la Torre de Hércules en el Barrio de las Flores
Guillermo Parga
Más de 800 palés forman la réplica de la Torre de Hércules en el Barrio de las Flores
1.
Las mejores imágenes de la fiesta de San Juan
Más de 800 palés forman la réplica de la Torre de Hércules en el Barrio de las Flores
Joaquín Abad
Falla Oleiros
1.
Las mejores imágenes de la fiesta de San Juan
Trump y Netanyahu dispuestos ya 'a cabalgar' hacia donde el alcalde de Oleiros solo sabe
Quintana
La falla permanece instalada desde las doce del mediodía
1.
Las mejores imágenes de la fiesta de San Juan
La falla permanece instalada desde las doce del mediodía
QUINTANA
San Juan en la plaza de Lugo
1.
Las mejores imágenes de la fiesta de San Juan
San Juan en la plaza de Lugo
Javier Quintana
San Juan en la plaza de Lugo
1.
Las mejores imágenes de la fiesta de San Juan
Los tradicionales ramos de Hierbas de San Juan 
El Ideal Gallego 
Parcelas en el Orzán
1.
Las mejores imágenes de la fiesta de San Juan
Parcelas en el Orzán
El Ideal Gallego 

Lo más leído

Te puede interesar

Vegalsa-Eroski_Visita_tu_Súper_Eroski_Center_Betanzos

Los programas escolares de Vegalsa-Eroski reunieron este curso a cerca de 3.000 alumnos
Redacción
El sol iluminando la Torre de Hércules en pleno ‘ensayo’ del eclipse del próximo mes de agosto

Telefónica activa un dispositivo para el eclipse en A Coruña
Redacción
A Nosa Verbena de Estrella Galicia

Estrella Galicia da el pistoletazo de salida a A Nosa Verbena en San Xoán do Coto, el 24 de junio
Redacción
Más de 800 palés forman la réplica de la Torre de Hércules en el Barrio de las Flores

La hoguera más impresionante de A Coruña está en un barrio y mide más de 12 metros
Guillermo Parga