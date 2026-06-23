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Las mejores imágenes de la fiesta de San Juan
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La falla de Riazor ya está completa: el Palacio Municipal, el Millennium, la Torre de Hércules y el eclipse
German Barreiros
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Hoguera de la torre de Hércules en el barrio Las Flores
Guillermo Parga
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Hoguera de la Torre de Hércules en el Barrio de las Flores
Guillermo Parga
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Más de 800 palés forman la réplica de la Torre de Hércules en el Barrio de las Flores
Joaquín Abad
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Trump y Netanyahu dispuestos ya 'a cabalgar' hacia donde el alcalde de Oleiros solo sabe
Quintana
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La falla permanece instalada desde las doce del mediodía
QUINTANA
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San Juan en la plaza de Lugo
Javier Quintana
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Los tradicionales ramos de Hierbas de San Juan
El Ideal Gallego
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Parcelas en el Orzán
El Ideal Gallego