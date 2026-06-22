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Las fotos de la celebración de los argentinos en La Mila 

Quintana
Quintana
22/06/2026 23:55
‘Liturgia’ para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historia, Precisamente la jornada coincide con una bella efeméride para los seguidores de la albiceleste: el día del futbolista argentino, precisamente en el día del futbolista argentino
1.
Cientos de argentinos celebran a Messi en La Mila
‘Liturgia’ para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historia. Precisamente la jornada coincide con una bella efeméride para los seguidores de la albiceleste: el día del futbolista argentino.
EC
‘Liturgia’ para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historia, Precisamente la jornada coincide con una bella efeméride para los seguidores de la albiceleste: el día del futbolista argentino, precisamente en el día del futbolista argentino
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Cientos de argentinos celebran a Messi en La Mila
‘Liturgia’ para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historia. Precisamente la jornada coincide con una bella efeméride para los seguidores de la albiceleste: el día del futbolista argentino.
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‘Liturgia’ para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historia, Precisamente la jornada coincide con una bella efeméride para los seguidores de la albiceleste: el día del futbolista argentino, precisamente en el día del futbolista argentino
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Cientos de argentinos celebran a Messi en La Mila
‘Liturgia’ para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historia. Precisamente la jornada coincide con una bella efeméride para los seguidores de la albiceleste: el día del futbolista argentino.
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‘Liturgia’ para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historia, Precisamente la jornada coincide con una bella efeméride para los seguidores de la albiceleste: el día del futbolista argentino, precisamente en el día del futbolista argentino
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Cientos de argentinos celebran a Messi en La Mila
‘Liturgia’ para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historia. Precisamente la jornada coincide con una bella efeméride para los seguidores de la albiceleste: el día del futbolista argentino.
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‘Liturgia’ para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historia, Precisamente la jornada coincide con una bella efeméride para los seguidores de la albiceleste: el día del futbolista argentino, precisamente en el día del futbolista argentino
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Cientos de argentinos celebran a Messi en La Mila
‘Liturgia’ para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historia. Precisamente la jornada coincide con una bella efeméride para los seguidores de la albiceleste: el día del futbolista argentino.
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‘Liturgia’ para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historia, Precisamente la jornada coincide con una bella efeméride para los seguidores de la albiceleste: el día del futbolista argentino, precisamente en el día del futbolista argentino
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Cientos de argentinos celebran a Messi en La Mila
‘Liturgia’ para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historia. Precisamente la jornada coincide con una bella efeméride para los seguidores de la albiceleste: el día del futbolista argentino.
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Cientos de argentinos celebran a Messi en La Mila
‘Liturgia’ para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historia. Precisamente la jornada coincide con una bella efeméride para los seguidores de la albiceleste: el día del futbolista argentino. 
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Cientos de argentinos celebran a Messi en La Mila
‘Liturgia’ para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historia. Precisamente la jornada coincide con una bella efeméride para los seguidores de la albiceleste: el día del futbolista argentino.
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Cientos de argentinos celebran a Messi en La Mila
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‘Liturgia’ para acompañar a Leo Messi a otra de sus citas con la historia. Precisamente la jornada coincide con una bella efeméride para los seguidores de la albiceleste: el día del futbolista argentino.
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