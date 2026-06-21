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Las imágenes de la fiesta de San Xoán de Ouces 

Quintana
Quintana
21/06/2026 16:09
Luego de la misa solemne y la procesión, este domingo la sesión vermú y el fideuá de Ouces estuvo amenizado por Unión y Fuerza y Dj Pedro
1.
Fiestas de San Xoán de Ouces en Bergondo
Luego de la misa solemne y la procesión, este domingo la sesión vermú y el fideuá de Ouces estuvo amenizado por Unión y Fuerza y Dj Pedro
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Fiestas de San Xoán de Ouces en Bergondo
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