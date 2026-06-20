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La cigalada de Anceis, en imágenes

Javier Alborés
20/06/2026 23:14
La comisión de San Juan de Anceis despachó ayer cerca de 2.000 raciones –más de 900 kilos– de cigala en uno de los eventos más multitudinarios del año en el municipio cambrés
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Cigalada de Anceis
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