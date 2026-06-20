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La cigalada de Anceis, en imágenes
1.
Cigalada de Anceis
La comisión de San Juan de Anceis despachó ayer cerca de 2.000 raciones –más de 900 kilos– de cigala en uno de los eventos más multitudinarios del año en el municipio cambrés
Javier Alborés
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Cigalada de Anceis
La comisión de San Juan de Anceis despachó ayer cerca de 2.000 raciones –más de 900 kilos– de cigala en uno de los eventos más multitudinarios del año en el municipio cambrés
Javier Alborés
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Cigalada de Anceis
La comisión de San Juan de Anceis despachó ayer cerca de 2.000 raciones –más de 900 kilos– de cigala en uno de los eventos más multitudinarios del año en el municipio cambrés
Javier Alborés
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Cigalada de Anceis
La comisión de San Juan de Anceis despachó ayer cerca de 2.000 raciones –más de 900 kilos– de cigala en uno de los eventos más multitudinarios del año en el municipio cambrés
Javier Alborés
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Cigalada de Anceis
La comisión de San Juan de Anceis despachó ayer cerca de 2.000 raciones –más de 900 kilos– de cigala en uno de los eventos más multitudinarios del año en el municipio cambrés
Javier Alborés
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Cigalada de Anceis
La comisión de San Juan de Anceis despachó ayer cerca de 2.000 raciones –más de 900 kilos– de cigala en uno de los eventos más multitudinarios del año en el municipio cambrés
Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés
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Javier Alborés