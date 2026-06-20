Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Búscate en la galería de las fiestas de O Martinete 

Quintana
Quintana
20/06/2026 17:01
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
1.
Festa do Martinete
Este sábado 20 y domingo 21 se realizan la Festa do Martinete en la calle Mozart. Churrascada, juegos infantiles, música con DJ Javito, The Nunzias, sesión vermú y una fiesta de espuma son algunos de los atractivos que ofrece la comunidad.
Quintana

Lo más leído

Te puede interesar

Estrecho de Ormuz

Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz por los ataques de Israel en sur del Líbano
EFE
El rey Juan Carlos en Sanxenxo

El rey Juan Carlos vuelve a competir en vela nueve meses después
EFE
Rioboo y Formoso firmaron el convenio de colaboración para las obras

Culleredo invertirá más de medio millón de euros en mejorar carreteras del rural
Redacción
Entrega de la Medalla de Oro Marcial del Adalid

La Agrupación Folklórica Aturuxo recibe la Medalla de Oro Marcial del Adalid
Redacción