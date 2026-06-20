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Así fue la fiesta del verano en Castrillón 

Quintana
Quintana
20/06/2026 17:17
La Asociación de Comerciantes de Castrillón, Eirís y Monelos festeja la llegada del verano con pulpo y churrasco, la actuación de Donaire y múltiples actividades más, este sábado 20 de junio, en la plaza Pablo Iglesias
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Festa do Verán en Castrillón
La Asociación de Comerciantes de Castrillón, Eirís y Monelos festeja la llegada del verano con pulpo y churrasco, la actuación de Donaire y múltiples actividades más, este sábado 20 de junio, en la plaza Pablo Iglesias
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