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Descubre la exposición de Paolo Roversi en la Fundación MOP

Quintana
Quintana
19/06/2026 10:38
El sábado abrirá las puertas al público la exposición 'Doubts', de la Fundación MOP, con sus trabajos
1.
La exposición de Paolo Roversi en MOP
La exposición 'Doubts', de la Fundación MOP, presenta sus trabajos desde el sábado 20 de junio
Quintana
El sábado abrirá las puertas al público la exposición 'Doubts', de la Fundación MOP, con sus trabajos
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La exposición de Paolo Roversi en MOP
La exposición 'Doubts', de la Fundación MOP, presenta sus trabajos desde el sábado 20 de junio
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