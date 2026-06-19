Galerías
Descubre la exposición de Paolo Roversi en la Fundación MOP
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La exposición de Paolo Roversi en MOP
La exposición 'Doubts', de la Fundación MOP, presenta sus trabajos desde el sábado 20 de junio
Quintana
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La exposición de Paolo Roversi en MOP
La exposición 'Doubts', de la Fundación MOP, presenta sus trabajos desde el sábado 20 de junio
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