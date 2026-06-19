Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Así es por dentro la nueva sede de Estrella Galicia en A Coruña

Adolfo Pérez Fernández
19/06/2026 13:02
Interior
1.
La nueva sede de Estrella Galicia en A Coruña
Interior
Adolfo Pérez Fernández
Hall de trabajo central
1.
La nueva sede de Estrella Galicia en A Coruña
Hall de trabajo central
Adolfo Pérez Fernández
Laguna
1.
La nueva sede de Estrella Galicia en A Coruña
Laguna
Adolfo Pérez Fernández
Jardín
1.
La nueva sede de Estrella Galicia en A Coruña
Jardín
Adolfo Pérez Fernández
Interior
1.
La nueva sede de Estrella Galicia en A Coruña
Interior
Adolfo Pérez Fernández
Interior
1.
La nueva sede de Estrella Galicia en A Coruña
Interior
Adolfo Pérez Fernández
Hall de trabajo central
1.
La nueva sede de Estrella Galicia en A Coruña
Hall de trabajo central
Adolfo Pérez Fernández
Entrada
1.
La nueva sede de Estrella Galicia en A Coruña
Entrada
Adolfo Pérez Fernández
La ciudad dio la bienvenida a las nuevas instalaciones
1.
Inauguración de la nueva sede de Estrella Galicia en A Coruña
La ciudad dio la bienvenida a las nuevas instalaciones
Javier Alborés
La ciudad dio la bienvenida a las nuevas instalaciones
1.
Inauguración de la nueva sede de Estrella Galicia en A Coruña
La ciudad dio la bienvenida a las nuevas instalaciones
Javier Alborés
La ciudad dio la bienvenida a las nuevas instalaciones
1.
Inauguración de la nueva sede de Estrella Galicia en A Coruña
La ciudad dio la bienvenida a las nuevas instalaciones
Javier Alborés
La ciudad dio la bienvenida a las nuevas instalaciones
1.
Inauguración de la nueva sede de Estrella Galicia en A Coruña
La ciudad dio la bienvenida a las nuevas instalaciones
Javier Alborés

Lo más leído

Te puede interesar

Avión de Binter en el aeropuerto de Alvedro

Binter aumenta frecuencias para volar entre A Coruña y Canarias en verano
Lara Fernández
Presentación del proyecto Power2x

ITG y Naturgy presentan en A Coruña el proyecto para transformar residuos en gases renovables
Iván Aguiar
Festival de Xiradela en 2025

Xiradela e Santaia celebran este sábado actuacións de música e baile tradicional
Noelia Díaz
Entrega del premio a Virginia Porteiro Bértoa

La Cámara de Comercio de A Coruña entrega el Premio Somos FP a Virginia Porteiro Bértoa
Iván Aguiar