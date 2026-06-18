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Así fue la gala de fin de curso del Conservatorio de Danza de la Diputación de A Coruña

Redacción
18/06/2026 13:37
El Teatro Colón se convirtió ayer en Chocolatia, una fábrica imaginaria de chocolate, dulzura y fantasía, con la gala de fin de curso del Conservatorio Profesional de Danza de la Diputación de A Coruña. El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, felicitó al alumnado y el profesorado del Conservatorio por el éxito de la función y destacó que “la gala de fin de curso es uno de los momentos más especiales del año, porque permite compartir con las familias y con el público todo el esfuerzo y el aprendizaje acumulados durante meses”.
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El Teatro Colón acogió la gala de fin de curso del Conservatorio
El Teatro Colón se convirtió ayer en Chocolatia, una fábrica imaginaria de chocolate, dulzura y fantasía, con la gala de fin de curso del Conservatorio Profesional de Danza de la Diputación de A Coruña. El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, felicitó al alumnado y el profesorado del Conservatorio por el éxito de la función y destacó que “la gala de fin de curso es uno de los momentos más especiales del año, porque permite compartir con las familias y con el público todo el esfuerzo y el aprendizaje acumulados durante meses”.
Diputación de A Coruña
El Teatro Colón se convirtió ayer en Chocolatia, una fábrica imaginaria de chocolate, dulzura y fantasía, con la gala de fin de curso del Conservatorio Profesional de Danza de la Diputación de A Coruña. El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, felicitó al alumnado y el profesorado del Conservatorio por el éxito de la función y destacó que “la gala de fin de curso es uno de los momentos más especiales del año, porque permite compartir con las familias y con el público todo el esfuerzo y el aprendizaje acumulados durante meses”.
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Diputación de A Coruña
El Teatro Colón se convirtió ayer en Chocolatia, una fábrica imaginaria de chocolate, dulzura y fantasía, con la gala de fin de curso del Conservatorio Profesional de Danza de la Diputación de A Coruña. El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, felicitó al alumnado y el profesorado del Conservatorio por el éxito de la función y destacó que “la gala de fin de curso es uno de los momentos más especiales del año, porque permite compartir con las familias y con el público todo el esfuerzo y el aprendizaje acumulados durante meses”.
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El Teatro Colón acogió la gala de fin de curso del Conservatorio
El Teatro Colón se convirtió ayer en Chocolatia, una fábrica imaginaria de chocolate, dulzura y fantasía, con la gala de fin de curso del Conservatorio Profesional de Danza de la Diputación de A Coruña. El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, felicitó al alumnado y el profesorado del Conservatorio por el éxito de la función y destacó que “la gala de fin de curso es uno de los momentos más especiales del año, porque permite compartir con las familias y con el público todo el esfuerzo y el aprendizaje acumulados durante meses”.
Diputación de A Coruña
El Teatro Colón se convirtió ayer en Chocolatia, una fábrica imaginaria de chocolate, dulzura y fantasía, con la gala de fin de curso del Conservatorio Profesional de Danza de la Diputación de A Coruña. El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, felicitó al alumnado y el profesorado del Conservatorio por el éxito de la función y destacó que “la gala de fin de curso es uno de los momentos más especiales del año, porque permite compartir con las familias y con el público todo el esfuerzo y el aprendizaje acumulados durante meses”.
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El Teatro Colón acogió la gala de fin de curso del Conservatorio
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Diputación de A Coruña
El Teatro Colón se convirtió ayer en Chocolatia, una fábrica imaginaria de chocolate, dulzura y fantasía, con la gala de fin de curso del Conservatorio Profesional de Danza de la Diputación de A Coruña. El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, felicitó al alumnado y el profesorado del Conservatorio por el éxito de la función y destacó que “la gala de fin de curso es uno de los momentos más especiales del año, porque permite compartir con las familias y con el público todo el esfuerzo y el aprendizaje acumulados durante meses”.
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El Teatro Colón acogió la gala de fin de curso del Conservatorio
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Diputación de A Coruña
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Diputación de A Coruña
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Diputación de A Coruña
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Diputación de A Coruña
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