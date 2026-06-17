Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galerías

Así fue el décimo aniversario de MIP, en el Fórum Metropolitano 

Germán Barreiros
17/06/2026 22:43
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
1.
MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
1.
MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
1.
MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
1.
MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
1.
MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
1.
MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
1.
MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
1.
MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
1.
MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
1.
MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
1.
MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
1.
MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
1.
MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
1.
MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
1.
MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
1.
MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
1.
MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros

Lo más leído

Te puede interesar

13 abril 2017 - fotografía del grupo Medina Azahara

Medina Azahara dará en el Rock in Cambre su único concierto en Galicia en su gira de despedida
Noelia Díaz
Colas desde la apertura en uno de los puestos de The Kebab Market

The Kebab Market apunta a los 50.000 visitantes en su paso por A Coruña
Guillermo Parga
Miembros de Proximia, esta tarde en su nueva oficina de HI Coruña

Proximia inaugura una oficina en HI Coruña: “El lugar nos ha motivado a establecernos”
Redacción
El expresidente Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional, este miércoles

Zapatero da al juez "consentimiento expreso" para indagar si tiene activos fuera de España
EFE