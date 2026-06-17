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Así fue el décimo aniversario de MIP, en el Fórum Metropolitano
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MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
German Barreiros
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MIP, Músicas Inclusivas y Participativas celebra su décimo aniversario
El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
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El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
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El proyecto MIP conmemora su aniversario en el Fórum Metropolitano de A Coruña, con un concierto en el que participan Adaceco, Adcor, Aspronaga, CAPD, CEIP Cidade Vella y ONCE
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